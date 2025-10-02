Резиденты «Сколково» представят на «Биопроме» бионические протезы и экспресс-тесты

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бионические протезы, цифровую платформу для анализа генетических данных и управления селекцией, а также экспресс-тесты для выявления разного рода заболеваний представят компании-резиденты «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках международного форума «Биопром: промышленность и технологии для человека». Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Сколково».
Международный форум «Биопром: промышленность и технологии для человека», где компании-резиденты «Сколково» представят свои разработки, пройдет с 6 по 7 октября в Геленджике.
Отмечается, что компания «Моторика» представит бионический многосхватный протез предплечья, который управляется с помощью датчиков, считывающих активность мышц, и может поднимать вес до 10 кг; а также карбоновый многофункциональный модуль стопы.
Также «Артген биотех» покажет на выставке медицинский препарат для лечения ишемии и ген-активированный остеопластический материал. В 2019 году он стал первым в мире остеопластическим материалом с нуклеиновыми предшественниками факторов роста, разрешенным для клинического применения, обеспечивает усиленное формирование сосудов в зоне имплантации и дает возможность стоматологам влиять на ход регенерации костной ткани, добиваясь значительных успехов в пластике и дентальной имплантации", — говорится в сообщении.
А «Рапид Био» презентует набор экспресс-тестов для определения различных заболеваний. «На выставке мы представим свои самые передовые разработки, в том числе новую систему по выявлению антибиотиков в молочных продуктах, а также тест на определение ВИЧ четвертого поколения. Сейчас мы расширяем наши разработки, чтобы охватить и ветеринарный рынок, а также выходим на зарубежные рынки. Регистрируем четыре тест-системы в Казахстане и в целом планируем расширяться в СНГ, где собираемся продвигать, в том числе, высокотехнологичные тесты, требующие больше времени для определения заболеваний. Высокий интерес вызывает Африканский регион и Юго-Восточная Азия, ведь в нашем портфеле уже есть несколько тестов на определение малярии и других тропических вирусов», — приводятся в сообщении слова директора по проектам компании «Рапид Био» Евгения Симонова.
Кроме того, компания «Пластилин» покажет цифровую платформу для анализа генетических данных и управления селекцией. «С помощью ПО можно вести цифровой журнал селекционера, проводить маркерную и геномную селекцию сортов и гибридов, прогнозировать ее результаты и предсказывать успешные регионы для выращивания продуктов селекции. Резидент также обладает молекулярными технологиями, непосредственно разработанными для проведения геномного редактирования. Инструмент позволяет вносить точечные мутации и придавать растениям новые характеристики для повышения устойчивости к патогенам, абиотическим факторам и гербицидам», — уточняется в сообщении.
По информации пресс-службы, помимо демонстрации инновационных разработок, в рамках форума «Сколково» проведет партнерскую сессию об инвестиционном потенциале и привлечении финансирования в биотех разработки.