Резиденты «Сколково» представят на «Биопроме» бионические протезы и экспресс-тесты

А «Рапид Био» презентует набор экспресс-тестов для определения различных заболеваний. «На выставке мы представим свои самые передовые разработки, в том числе новую систему по выявлению антибиотиков в молочных продуктах, а также тест на определение ВИЧ четвертого поколения. Сейчас мы расширяем наши разработки, чтобы охватить и ветеринарный рынок, а также выходим на зарубежные рынки. Регистрируем четыре тест-системы в Казахстане и в целом планируем расширяться в СНГ, где собираемся продвигать, в том числе, высокотехнологичные тесты, требующие больше времени для определения заболеваний. Высокий интерес вызывает Африканский регион и Юго-Восточная Азия, ведь в нашем портфеле уже есть несколько тестов на определение малярии и других тропических вирусов», — приводятся в сообщении слова директора по проектам компании «Рапид Био» Евгения Симонова.