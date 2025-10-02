В Холмогорах Архангельской области открыли вторую модельную библиотеку

Вторую модельную библиотеку открыли в селе Холмогоры в Архангельской области. Ее модернизировали в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
После преображения учреждение стало современным культурным центром для детей и подростков. В библиотеке созданы условия для разнообразных видов деятельности. В нем можно читать, учиться, проводить творческие мастерские и кинопоказы. Учреждение оснащено современной техникой, в том числе интерактивными панелями, шлемами виртуальной реальности, аппаратурой для фото- и видеосъемки. Книжный фонд пополнился более чем 1,4 тыс. новыми изданиями, среди которых как классическая литература, так и новинки: комиксы, графические романы и книги с дополненной реальностью. Читатели также получили доступ к ресурсам национальной электронной детской библиотеки.
«Это вторая библиотека в Холмогорском округе, приведенная к модельному стандарту. Это еще одно современное пространство, благодаря которому сохраняются традиции и история Русского Севера, для молодежи открываются новые возможности в сфере образования и творчества. Убеждена, что библиотека станет востребованным центром притяжения, где рождаются и реализуются интересные проекты», — сообщила министр культуры области Оксана Светлова.
Отметим, что пространство разделено на тематические зоны, каждая из которых предназначена для определенного вида деятельности и возрастной группы: игровая — для малышей, творческая — для мастер-классов, мультимедийная — для кинопоказов. В дальнейшем в библиотеке планируют записывать подкасты с местными писателями, создавать мультфильмы, проводить научные эксперименты и виртуальные экскурсии по Русскому Северу.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.