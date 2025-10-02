За неделю в Башкирии вскочили цены на помидоры, куриные яйца и вермишель

В Башкирии за неделю подорожали помидоры, куриные яйца и вермишель. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 22 по 29 сентября помидоры подорожали на 7,09%. На этой неделе их средняя цена составила 136,52 рубля. Также жителям республики на 5,14% больше придется отдать за куриные яйца (средняя цена — 59,74 рублей) и на 1,94% за вермишель (85,86 рубля).
Однако на этой неделе на 5,55% подешевели столовая свекла (30,28 рубля), на 4,94% — картофель (31,41 рубля), на 4,27% — белокочанная капуста (23,37 рубля).
