За неделю в Башкирии вскочили цены на помидоры, куриные яйца и вермишель

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 22 по 29 сентября помидоры подорожали на 7,09%. На этой неделе их средняя цена составила 136,52 рубля. Также жителям республики на 5,14% больше придется отдать за куриные яйца (средняя цена — 59,74 рублей) и на 1,94% за вермишель (85,86 рубля).