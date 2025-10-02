Журналистке Монгайт* запросили восемь лет колонии заочно

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Гособвинение просит приговорить заочно к 8 годам колонии журналистку «Дождя»* Анну Монгайт* (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ), обвиняемую в распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.