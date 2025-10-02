Ричмонд
Теперь и в Риме: Посольство Молдовы в Италии сообщает о массовых митингах в стране — как обезопасить себя нашему гражданину

Временно закрыт вокзал Термини, ограничено движение транспорта и эвакуированы линии метро.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Молдовы в Италии предупреждает граждан в Риме о публичных митингах.

Временно закрыт вокзал Термини, ограничено движение транспорта и эвакуированы линии метро A и B. Рекомендуется избегать мест массового скопления и следовать указаниям полиции.

Ранее сообщалось о массовых забастовках в Греции и Франции.

В общем, Европу штормит, надо быть осторожными при планировании путешествий.

Теперь не только премьер Венгрии, но и президент Франции Макрон высказываются против членства Украины в ЕС: Если Молдова идет в связке с соседней страной, означает ли это, что не видать обещанного Санду вхождения в Евросоюз.

Перспектив-то реальных, на самом-то деле, не было и раньше, — высказал свою точку зрения по этому вопросу политолог Виктор Жосу (далее…).

Как партии Санду в Бухаресте ставят задачи: Отказ Молдовы от Приднестровья, стереть воспоминания о дешевом газе из России и организовать унирю.

Задача будущего правления, которое очевидно будет правлением PAS, будет состоять в том, чтобы еще сильнее отключиться от пространства Российской Федерации (далее…).

Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».

А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).

