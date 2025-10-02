Теперь и в Риме: Посольство Молдовы в Италии сообщает о массовых митингах в стране — как обезопасить себя нашему гражданину

Посольство Молдовы в Италии предупреждает граждан в Риме о публичных митингах.
Временно закрыт вокзал Термини, ограничено движение транспорта и эвакуированы линии метро A и B. Рекомендуется избегать мест массового скопления и следовать указаниям полиции.
Ранее сообщалось о массовых забастовках в Греции и Франции.
В общем, Европу штормит, надо быть осторожными при планировании путешествий.
