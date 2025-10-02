Огромный зубр на трассе Минск — Брест научился выпускать пар. Подробности и видео опубликовали в официальном телеграм-канале Брестского облисполкома.
«Зубр на трассе М1 теперь может не только подмигивать (подробнее мы писали здесь), но и “выпустить пар” — говорится в сообщении.
В ведомстве обращают внимание, что указанную функцию пока тестируют. Ее планируют запустить в апреле 2026 года.
Кстати, пятиметровую копию огромного зубра с трассы Минск-Брест установили в Ганцевичах.
