Огромный зубр на трассе Минск — Брест научился выпускать пар

Установленный огромный зубр на трассе М1 теперь умеет выпускать пар.

Источник: Комсомольская правда

Огромный зубр на трассе Минск — Брест научился выпускать пар. Подробности и видео опубликовали в официальном телеграм-канале Брестского облисполкома.

«Зубр на трассе М1 теперь может не только подмигивать (подробнее мы писали здесь), но и “выпустить пар” — говорится в сообщении.

В ведомстве обращают внимание, что указанную функцию пока тестируют. Ее планируют запустить в апреле 2026 года.

Кстати, пятиметровую копию огромного зубра с трассы Минск-Брест установили в Ганцевичах.

Ранее мы писали, что гигантский памятник креветке появится в Беларуси.

Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.