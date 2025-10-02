Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отели бывшего компаньона экс-судьи ВС Момотова арестовали в восьми регионах

На 35 отелей компаньона Момотова наложили арест или иные обеспечительные меры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На 35 отелей, принадлежащих компаньону бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова бизнесмену Андрею Марченко, наложен арест или приняты иные обеспечительные меры в восьми российских регионах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«35 гостиниц на данный момент в восьми регионах. Арест или иные меры, как запрещение регистрации. Это отели сети Marton в Москве, Краснодаре, Вологде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде», — сказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.

Марченко и его сын арестованы в Краснодаре по делу о мошенничестве.