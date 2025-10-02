Ричмонд
Последние новости к вечеру 2 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 2 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 2 октября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 октября 2025 года.

Владимир Путин выступил на форуме «Валдай»

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи он обрисовал картину радикально изменившегося мира, подвел итоги кризиса однополярности и обозначил роль России в новой эпохе.

Бельгия отказалась изымать замороженные российские активы

Источник: AP 2024

Глава правительства Барт Де Вевер заявил, что страна выступает против присвоения находящихся на площадке Euroclear в Бельгии активов, которые «генерируют доходы и налоги».

В Кремле пообещали дать ответ на передачу «Томагавков» Украине

Источник: U.S. Army

Москва отреагирует «должным образом» в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Англии неизвестный напал на людей возле синагоги, двое погибли

Источник: Reuters

Неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. Два человека погибли, еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Главу ГУ МЧС по КБР Михаила Надежина арестовали

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаила Надежина по делу о получении взятки в особо крупном размере.

