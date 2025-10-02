Последние новости к вечеру 2 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 октября 2025 года.
Владимир Путин выступил на форуме «Валдай»
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи он обрисовал картину радикально изменившегося мира, подвел итоги кризиса однополярности и обозначил роль России в новой эпохе.
Бельгия отказалась изымать замороженные российские активы
В Кремле пообещали дать ответ на передачу «Томагавков» Украине
Москва отреагирует «должным образом» в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Англии неизвестный напал на людей возле синагоги, двое погибли
Неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. Два человека погибли, еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии.