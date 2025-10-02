В Рассказове под Тамбовом установили зарядную станцию для электромобилей

Зарядную станцию для электромобилей разместили в ходе благоустройства территории центрального сквера города Рассказово в Тамбовской области. Создание точек «заправки» транспорта на электрической тяге является одной из приоритетных задач нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в городской администрации.
Новая станция в рассказовском сквере — это современная и мощная «заправка» с возможностью одновременной зарядки сразу нескольких автомобилей. Она имеет несколько степеней защиты: датчики затопления, пожарную сигнализацию, контроль наклона станции и систему аварийного отключения. Объект гармонично впишут в обновленное пространство центрального сквера.
«Благодаря поддержке трех типов разъемов наша зарядная станция совместима с большинством современных электрокаров. Ее оборудование соответствует всем техническим требованиям Министерства промышленности и торговли страны и, главное, позволяет зарядить автомобиль всего за двадцать-тридцать минут», — прокомментировала глава города Рассказово Вера Соколова.
Отметим, что необходимость оборудования зарядных станций на территории Тамбовской области продиктована растущей популярностью электрического транспорта. В 2024 году в регионе удвоилось количество электромобилей. При этом для инвесторов, оборудующих зарядные станции, предусмотрена субсидия из федерального и регионального бюджетов для компенсации части затрат.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.