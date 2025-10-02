В Рассказове под Тамбовом установили зарядную станцию для электромобилей

Отметим, что необходимость оборудования зарядных станций на территории Тамбовской области продиктована растущей популярностью электрического транспорта. В 2024 году в регионе удвоилось количество электромобилей. При этом для инвесторов, оборудующих зарядные станции, предусмотрена субсидия из федерального и регионального бюджетов для компенсации части затрат.