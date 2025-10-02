В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компания «Онкодиаг» в рамках Moscow Startup Summit представила инновационный тест СА-62 для ранней диагностики рака, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Международная конференция по технологическому предпринимательству Moscow Startup Summit проходит в Москве в среду и четверг на территории умного города СберСити.
«На Moscow Startup Summit компания “Онкодиаг”, являющаяся участником Московского инновационного кластера (МИК), представила уникальный тест СА-62. Это инновационное решение для раннего выявления онкологических заболеваний не имеет аналогов в мире», — рассказали журналистам в пресс-службе.
Там отметили, что технология позволяет диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях с высокой точностью, достигающей 90%, всего лишь на основе анализа крови. Благодаря этому она становится доступной, малоинвазивной и удобной для широкого применения в медицинских учреждениях. Технология помогает выявлять опухоли малых размеров, которые сложно обнаружить с помощью компьютерной или магнитно-резонансной томографии.