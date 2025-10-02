В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака

Там отметили, что технология позволяет диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях с высокой точностью, достигающей 90%, всего лишь на основе анализа крови. Благодаря этому она становится доступной, малоинвазивной и удобной для широкого применения в медицинских учреждениях. Технология помогает выявлять опухоли малых размеров, которые сложно обнаружить с помощью компьютерной или магнитно-резонансной томографии.