В школах Коми открылись два агротехнологических класса

Агротехнологические классы создали в двух школах Республики Коми по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На занятия в агроклассах зачислено 35 учащихся, сообщили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона.
Изучать направления «Генетика и селекция растений» и «Эффективное животноводство и современные корма» будут 15 семиклассников школы села Летка в Прилузском районе и 20 — школы села Пажга Сыктывдинского района. К 2030 году количество агроклассов в регионе достигнет 47, а география их работы будет расширена.
«Сельское хозяйство становится динамично развивающейся отраслью, где применяются цифровые технологии и инновации. Агроклассы открывают перед школьниками возможность увидеть профессию изнутри и выбрать для себя направление, в котором они смогут реализовать свой потенциал», — отметил руководитель Минсельхоза Коми Сергей Елдин.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.