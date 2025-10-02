Алексей Беспрозванных рассказал о единственном в регионе хирургическом микроскопе, который появился в БСМП

В больницу скорой медицинской помощи Калининграда закупили хирургический микроскоп, который не имеет аналогов в регионе. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Алексей Беспрозванных. Он отметил, что техника эта также необходима для будущего регионального сосудистого центра, который организуют в больнице.
«Одновременно три хирурга на операции увидят даже самые тонкие сосуды и мельчайшие анатомические структуры мозга», — прокомментировал глава региона.
По его словам, в этом году в медучреждениях региона устанавливают новое оборудование, такое как рентген-аппарат для областной больницы и аппарат МРТ для гусевской больницы.