Алексей Беспрозванных рассказал о единственном в регионе хирургическом микроскопе, который появился в БСМП

В больницу скорой медицинской помощи Калининграда закупили хирургический микроскоп, который не имеет аналогов в регионе. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Алексей Беспрозванных. Он отметил, что техника эта также необходима для будущего регионального сосудистого центра, который организуют в больнице.