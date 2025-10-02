В Брянской области завершается капремонт участка дороги к поселку Синезерки

Капитальный ремонт участка автодороги «Украина» — Гаврилково в Навлинском районе Брянской области близок к концу. Объект, который обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», проходит от федеральной автодороги М-3 через деревню Кольцовка и поселок Синезерки, сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Протяженность участка составляет 8,2 км. На данном этапе работ специалисты обустраивают обочины. Уже проделана большая работа: уложен новый выравнивающий слой асфальта, появились тротуары, которых раньше не было, и отремонтированы водопропускные трубы. Также на этом участке сделали удобные заездные карманы и посадочные площадки.
На дороге такжe обустроены водосбросные лотки, чтобы избежать накопления воды и повысить безопасность движения. Для удобства водителей в порядок привели съезды. На завершающем этапе на участке нанесут разметку и разместят знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.