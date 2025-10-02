В поселке Пуир Хабаровского края открыли фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в поселке Пуир Николаевского района Хабаровского края. Его построили в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации района.
Поселок Пуир — один из удаленных населенных пунктов района. В нем проживает 104 человека, из них 11 — дети. Треть населения — представители малочисленных народов.
В заведении сделали светлые кабинеты. Медпункт полностью оснащен оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и соответствует требованиям санитарных правил. В учреждении жители смогут пройти осмотры, вакцинироваться и сдать анализы.
В августе ФАП получил лицензию на медицинскую деятельность, а 23 сентября красную ленту в честь открытия заведения разрезали заведующая учреждением Галина Хагина и глава Пуирского поселения Елена Кульнева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.