Листопад событий. 6 бесплатных фестивалей в первые выходные октября

Октябрь в Калининградской области начинается ярко — и речь не только о разноцветных листьях. В первые выходные месяца состоится сразу шесть фестивалей, которые можно посетить бесплатно. «Клопс» рассказывает, где провести уикенд.
1. «Каштан-Фест» 0+
Когда: пятница, 3 октября.
Где: пространство «Бастион» (Дзержинского, 31в).
Чтобы достойно встретить октябрь, организаторы предложат гостям феста уютные зоны отдыха и живую музыку. Выступят группы «Делай громче», «Закройте форточку» и Let on sky, а также артисты проекта «Голос города». Вечер продолжит диско DJ set INSPIRA. Каждый гость получит символичный подарок — каштан.
Вход свободный.
2. Закрытие мотосезона 18+
Когда: суббота, 4 октября, 15:00.
Где: Правая Набережная, 25.
Гостей ждут дрифт-шоу, выставка авто- и мототехники, выступления диджея, танцевальное шоу, конкурсы, лотереи и угощения. В 17:00 начнётся концертная рок-программа с участием групп EL RODRIGUEZ, «Кёниг трибьют бэнд» и Kruger. Завершит праздник праздничный салют.
Вход свободный.
3. «Неделя космоса» 0+
Когда: с 4 по 10 октября.
Где: Музей Мирового океана (набережная Петра Великого, 1).
В ММО состоится ежегодная «Неделя космоса», приуроченная ко Дню начала космической эры. Гости смогут узнать о метеоритах, поучаствовать в викторинах, создать собственную ракету и встретиться с космонавтом-испытателем.
В программе:
лекция астронома, охотника за метеоритами Валерия Сыткина «Камни, создавшие наш мир»; викторина «101 вопрос о космосе»; лекция «Чужеземцы на планете» от кандидата географических наук Людмилы Гимбицкой; мастер-класс «Создай свою ракету»; рассказ «Как стать космонавтом» от замначальника Центра организации контроля испытаний ракетно-космической техники Николая Кузнецова. встреча с космонавтом-испытателем Валерием Токаревым.
Участие — по билетам в музей (кроме встречи с Валерием Токаревым, на неё вход свободный). Подробности о времени и условиях участия — на сайте ММО.
4. Праздник «Крылья над Куршской косой» 0+
Когда: суббота, 4 октября, с 12:45 до 16:00.
Где: визит-центр (14,7 км Куршской косы).
Мероприятие проходит в рамках акции «Всемирные дни наблюдений птиц».
Программа:
12:45 — лекция «Крылатые путешественники», 13:15 — творческая встреча с фотографами Михаилом Хромовым и Натальей Фоминой, 14:00 — квест «Пернатые истории», 14:30 — творческие мастер-классы, 15:00 — «Улётная викторина».
Вход свободный. Въезд на косу платный.
5. Фестиваль «Сад личных историй» 0+
Когда: суббота, 4 октября,
Где: Нестеров, улица Южная.
Фестиваль превратит городской сквер в сад. Каждый житель сможет оставить там частичку своей истории — саженец, воспоминание, фото или рецепт.
Будут работать мастерские по скрапбукингу, выжиганию по дереву, временным тату, а также по изготовлению домиков для насекомых и витражных подвесов. На сцене — музыка, лекции, беседы, читка «Вишнёвого сада» и дворовые игры.
Также в программе:
экскурсии по личным садам, совместная посадка деревьев, чайная церемония, «Стол кухни» и доска рецептов, ярмарка с домашними заготовками, выпечкой, мёдом и чаями.
Участники могут принести саженец, фото и короткую историю, карточку с рецептом или любимую кружку для чайной церемонии.
Вход свободный, но необходима регистрация.
6. 80-летие аэропорта Храброво 0+
Когда: воскресенье, 5 октября,
Где: аэропорт Храброво, автовокзал.
В честь юбилея аэропорт Храброво подготовит конкурсы с призами и фотозону. Для гостей выступят «Громче» и «Мысли вслух», а также Илья Хвостов. Завершит праздник концерт Валерия Сюткина и группы «Сюткин бэнд» в 19:00.
Вход свободный.