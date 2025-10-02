В Тульской области обновили более 20 км дорог к туристическим объектам

Более 20 км региональных и местных дорог, ведущих к туристическим объектам, отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Тульской области. Об этом сообщили в «Тулаавтодоре».
Например, специалисты завершили ремонт на автомобильной дороге регионального значения Кимовск — Епифань — Куликово поле — Кресты протяженностью более 10 км. Эта трасса — часть популярного туристического маршрута выходного дня, обеспечивающего доступ к объектам культурно-исторического наследия Тульской области. Теперь на дороге уложено новое покрытие, что обеспечивает комфортные условия для посещения поселка Епифань с его историческими застройками, например, Никольским собором на Красной площади. Также маршрут ведет к объекту семейного отдыха «Епифаново Подворье», где можно посетить зоопарк.
Также строители улучшили участок дороги «Богородицк — Епифань» протяженностью более 9 км, ведущий к Романцевским горам в Кондуках — природному объекту, который любят посещать туристы. Помимо этого, обновили отрезок трассы Тула — Белев — подъезд к населенному пункту Дубна протяженностью более 3 км, который ведет к усадьбе Мосоловых. Этот памятник истории и архитектуры, расположенный в Дубне, связан с развитием металлургического производства в России. Сегодня эта основанная в XVIII веке усадьба превратилась в современный музейный комплекс, привлекающий внимание туристов и исследователей.
Отметим, что на этих участках полностью обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем. Также рабочие восстановили съезды и остановочные площадки, нанесли разметку. В сентябре объекты успешно прошли приемку комиссии и их ввели в эксплуатацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.