В Тульской области обновили более 20 км дорог к туристическим объектам

Также строители улучшили участок дороги «Богородицк — Епифань» протяженностью более 9 км, ведущий к Романцевским горам в Кондуках — природному объекту, который любят посещать туристы. Помимо этого, обновили отрезок трассы Тула — Белев — подъезд к населенному пункту Дубна протяженностью более 3 км, который ведет к усадьбе Мосоловых. Этот памятник истории и архитектуры, расположенный в Дубне, связан с развитием металлургического производства в России. Сегодня эта основанная в XVIII веке усадьба превратилась в современный музейный комплекс, привлекающий внимание туристов и исследователей.