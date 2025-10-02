Ричмонд
Сумел добиться справедливости! Мужчина взыскал полмиллиона с управляющей компании за поврежденное авто

В Башкирии с УК взыскали более 460 тысяч рублей за упавшие на машину ветки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Роспотребнадзор помог жителю республики взыскать с управляющей компании компенсацию за ущерб, причиненный его автомобилю. Машина, как сообщает пресс-служба ведомства, пострадала из-за упавших веток дерева.

Суд полностью учел заключение Роспотребнадзора по данному делу и вынес решение в пользу потребителя. С управляющей компании взыскали 427 843 рубля на покрытие расходов по ремонту автомобиля, 4 500 рублей за проведение экспертизы и 30 000 рублей за услуги представителя.

Роспотребнадзор напоминает, что в соответствии со статьей закона «О защите прав потребителей», вред, причиненный имуществу гражданина вследствие необеспечения безопасности услуги (в данном случае — услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома), подлежит возмещению в полном объеме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.