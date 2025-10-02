Ученый Тишков предупредил о риске афтершоков после землетрясений в Турции

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Землетрясения в районе Средиземноморья представляют особую опасность для региона, поскольку каждое из них может вызывать цепную реакцию в соседних зонах. Об этом сообщил ТАСС член-корреспондент Российской академии наук, один из ведущих российских географов Аркадий Тишков.
«Я думаю, что для этого региона опасны практически все землетрясения, потому что каждое из них может вызывать последующую цепную реакцию в соседних районах. Эта зона входит в сейсмически активный пояс Средиземноморья, где происходят землетрясения и извержения вулканов, таких как Везувий», — отметил Тишков.
Землетрясение произошло в районе Стамбула. Оно ощущалось в европейской части турецкого мегаполиса. Как сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям Турции, землетрясение магнитудой 5 произошло в 14:55 местного времени (совпадает с московским). Сейсмообсерватория Босфорского университета уточнила, что магнитуда землетрясения составила 5,2, его эпицентр находился в Мраморном море в районе города Текирдаг. Очаг залегал на глубине 6,7 км.
Тишков подчеркнул, что афтершоки после подземных толчков могут продолжаться длительное время. «Они могут продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Так что можно ждать соответствующих последствий этого землетрясения», — сказал он.
При этом Тишков отметил, что текущее событие можно рассматривать как продолжение уже происходивших в регионе землетрясений. «Это может быть как раз обновленность предыдущих землетрясений, которые происходили в регионе», — добавил он.