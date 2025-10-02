В Якутии открылись два новых Центра общения старшего поколения

Два Центра общения старшего поколения открыли в городе Ленске и селе Амга Республики Саха (Якутия). Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Центры общения начали создавать в Якутии в 2023 году. Теперь в республике работает уже 12 таких площадок на базе клиентских служб Социального фонда России. За восемь месяцев 2025 года в 10 действующих центрах прошло 202 мероприятия, которые посетили более 2,8 тыс. человек.
В новых учреждениях созданы все условия для активного досуга. В них оборудованы компьютерные классы с доступом в интернет, есть библиотека и пространства для встреч с гостями, уроков и занятий. В ближайшее время для пожилых людей пройдут занятия по компьютерной и финансовой грамотности.
«Центры становятся не только местом для дружеского общения пенсионеров, но и источником новых знаний. На базе центров проводятся уроки по повышению финансовой и компьютерной грамотности. Также в центрах обучают изготовлению маскировочных сетей для участников специальной военной операции», — подчеркнула управляющая отделением СФР по Якутии Марина Герман.
Новые учреждения находятся по адресам: Центр общения старшего поколения «Полярная звезда» в Ленске на улице Ленина, 7 и Центр общения «Ситим» в селе Амга на улице Партизанской, 41.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.