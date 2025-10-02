Проект МЭОКа в Ростовской области снова успешно прошел Госэкспертизу

В Ростовской области проект Мясниковского межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) снова получил положительное заключение Госэкспертизы. Об этом со ссылкой портал ГИС ЕГРЗ сообщает panram.ru.
Экспертное заключение выдали 1 октября 2025 года. Застройщиком выступает компания «ЭкоЦентр», региональный оператор по обращению с ТКО. Проект подготовили ростовские компании УК «Главстройпроект» и «ЭкоЭнергосервис».
Это уже не первый случай прохождения Госэкспертизы. В 2022 году МЭОК уже получал положительное заключение. Тогда застройщиком была группа компаний «Чистый город».
По информации издания, что в 2024 году ГК «Чистый город» присоединили к «ЭкоЦентру». В том же году региональный оператор объявлял аукцион на строительство третьей очереди комплекса. Начальная цена составляла свыше 3,3 млрд рублей. Однако позднее торги были отменены. Общий объем инвестиций в Мясниковский МЭОК оценивается в 5 млрд рублей.
