Проект МЭОКа в Ростовской области снова успешно прошел Госэкспертизу

По информации издания, что в 2024 году ГК «Чистый город» присоединили к «ЭкоЦентру». В том же году региональный оператор объявлял аукцион на строительство третьей очереди комплекса. Начальная цена составляла свыше 3,3 млрд рублей. Однако позднее торги были отменены. Общий объем инвестиций в Мясниковский МЭОК оценивается в 5 млрд рублей.