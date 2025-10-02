Двое военнослужащих из Иркутской области освобождены из украинского плена

В рамках выполнения договоренностей между Россией и Украиной, достигнутых в Стамбуле, состоялось возвращение на родину 185 российских военнослужащих и 20 гражданских лиц. Из них двое бойцов из Иркутской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на уполномоченного по правам человека Светлану Семенову.
— Двое военнослужащих из Иркутской области, из Иркутского и Боханского районов, — написал глава региона.
Сейчас все возвращенные бойцы находятся в Республике Беларусь, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После завершения первичных мероприятий все они будут доставлены в Россию для прохождения комплексного лечения и реабилитации в специализированных медучреждениях.