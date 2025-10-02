Двое военнослужащих из Иркутской области освобождены из украинского плена

В рамках выполнения договоренностей между Россией и Украиной, достигнутых в Стамбуле, состоялось возвращение на родину 185 российских военнослужащих и 20 гражданских лиц. Из них двое бойцов из Иркутской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на уполномоченного по правам человека Светлану Семенову.