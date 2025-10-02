Мишустин отметил важность среднего профессионального образования для страны

Абсолютный победитель конкурса «Мастер года» в 2024 году, директор колледжа информационных технологий Курска Дмитрий Медведев рассказал, что благодаря его победе в 2025 году конкурс проводится в Курской области. Для региона это очень значимое событие, к которому долго и ответственно готовились. Он поблагодарил председателя правительства за то, что в 2020 году было принято решение о запуске конкурса, который стал площадкой для тиражирования лучших практик и методик.