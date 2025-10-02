Мишустин отметил важность среднего профессионального образования для страны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался с победителями и призерами Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы СПО «Мастер года». Он поздравил их с Днем среднего профессионального образования, выразив уверенность, что такое образование является очень важным для страны, сообщается в Telegram-канале правительства.
Абсолютный победитель конкурса «Мастер года» в 2024 году, директор колледжа информационных технологий Курска Дмитрий Медведев рассказал, что благодаря его победе в 2025 году конкурс проводится в Курской области. Для региона это очень значимое событие, к которому долго и ответственно готовились. Он поблагодарил председателя правительства за то, что в 2020 году было принято решение о запуске конкурса, который стал площадкой для тиражирования лучших практик и методик.
Мишустин отметил, что Государственная дума под руководством Вячеслава Володина и Совет Федерации во главе с Валентиной Матвиенко уделяют особое внимание вопросам развития среднего профессионального образования, в частности — нормативно-правовому регулированию.
«Вам удачи, продолжайте. Заранее нельзя поздравлять, но пожелаем успехов тому, кто окажется наиболее достойным этого звания», — подытожил глава кабмина.
Всероссийский конкурс «Мастер года» проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.