В городе Электроугли Подмосковья в ноябре откроют обновленный парк

Парк «Липовая аллея» в городе Электроугли Богородского округа Московской области планируют открыть после благоустройства в ноябре. Его обновляют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе министерства благоустройства.
Специалисты улучшают территорию площадью более 3 га. Сейчас они занимаются демонтажом старых конструкций, прокладывают дорожки, делают бордюры и устанавливают бортовой камень.
В парке появятся прогулочные маршруты. Еще рабочие обновят детскую площадку, создадут песочный городок. Также в парке обустроят павильон для мастер-классов, выставочную аллею для местных художников, оборудуют зону с кафе и шезлонгами, пляж с навесами и душевыми, организуют прокат велосипедов и самокатов. Зимой в парке будут проводить массовые мероприятия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.