В городе Электроугли Подмосковья в ноябре откроют обновленный парк

В парке появятся прогулочные маршруты. Еще рабочие обновят детскую площадку, создадут песочный городок. Также в парке обустроят павильон для мастер-классов, выставочную аллею для местных художников, оборудуют зону с кафе и шезлонгами, пляж с навесами и душевыми, организуют прокат велосипедов и самокатов. Зимой в парке будут проводить массовые мероприятия.