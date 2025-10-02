В Ростовскую область ввезли более 120 тонн импортных сухофруктов

В Ростовскую область поступила большая партия сухофруктов из Средней Азии. Об этом сообщает территориальное Управление Россельхознадзора.
Специалисты ведомства в третьем квартале 2025 года проконтролировали 128 тонн смеси сухофруктов. Продукция поступилп на склад временного хранения Ростовской области из Узбекистана и Таджикистана.
Отмечается, что сухофрукты ввезены в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений. После того, как продукция получила семь актов карантинного фитосанитарного контроля, она была выпущена в продажу.
