В Ростовскую область ввезли более 120 тонн импортных сухофруктов

В донской регион поступила большая партия сухофруктов из Узбекистана и Таджикистана.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область поступила большая партия сухофруктов из Средней Азии. Об этом сообщает территориальное Управление Россельхознадзора.

Специалисты ведомства в третьем квартале 2025 года проконтролировали 128 тонн смеси сухофруктов. Продукция поступилп на склад временного хранения Ростовской области из Узбекистана и Таджикистана.

Отмечается, что сухофрукты ввезены в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений. После того, как продукция получила семь актов карантинного фитосанитарного контроля, она была выпущена в продажу.

