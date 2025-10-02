Калао Шанти обнаружили на Васильевском острове

Погоня за экзотической беглянкой Шанти не останавливается. Сотрудники Ленинградского зоопарка вышли на её след на Васильевском острове. Специалисты вооружились большими сачками и аппетитными приманками, готовые поймать птицу, но этого опять не удалось сделать.
Она просто улетела. Пока работники зоопарка, спеша с сачками в руках, пытаются выяснить причины неудачи поимки Шанти, птица уже расправила крылья и продолжает свои отпуск в Петербурге.
Операция по спасению тропической птицы отложена до завтра — сотрудники зоопарка забрали приготовленный для неё торт, сели в машину и уехали в неизвестном направлении.