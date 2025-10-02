РАН: терапия с использованием изотопов бора и нейтронов перспективна в онкологии

«У собаки имелась саркома подвздошной кости. И ее напитали вот этим раствором, борфенилаланином. Затем удалили кость, отвезли в МИФИ, провели на реакторе облучение. Затем эту кость имплантировали той же самой собаке на то же самое место. И, как видите, через два года собачка жива и неплохо себя чувствует. Это говорит о том, что можно и дистанционно производить такую аутотрансплантацию», — рассказал Долгушин.