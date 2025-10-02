Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии рассказали, сколько домов в Челябинске подключили к теплу

По состоянию на вечер четверга, 2 октября, в Челябинске к отоплению подключили более 4,5 тысяч многоквартирных домов, что составляет почти три четверти всего жилищного фонда. Об этом сообщили в городской администрации.

Источник: Pchela.News

— Продолжается плановый запуск системы центрального теплоснабжения, — рассказали в мэрии. — На данный момент подключено 4 580 из 6 411 многоквартирных домов или 71,4% от всего жилого фонда города.

В администрации напомнили, что делать, если батареи продолжают оставаться холодными:

если в квартире не греют отдельные стояки — обратитесь в вашу управляющую компанию. если весь дом холодный — звоните городскому диспетчеру по номеру: 8 (351) 263−21−21.

Со стартом отопительного сезона в домах и квартирах воздух становится сухим и горячим. И это оборачивается серьёзным испытанием для нашего организма, особенно для слизистых носа и горла. Как именно реагирует тело, объяснила врач.