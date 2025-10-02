В мэрии рассказали, сколько домов в Челябинске подключили к теплу

— Продолжается плановый запуск системы центрального теплоснабжения, — рассказали в мэрии. — На данный момент подключено 4 580 из 6 411 многоквартирных домов или 71,4% от всего жилого фонда города.
В администрации напомнили, что делать, если батареи продолжают оставаться холодными:
если в квартире не греют отдельные стояки — обратитесь в вашу управляющую компанию. если весь дом холодный — звоните городскому диспетчеру по номеру:
Со стартом отопительного сезона в домах и квартирах воздух становится сухим и горячим. И это оборачивается серьёзным испытанием для нашего организма, особенно для слизистых носа и горла. Как именно реагирует тело, объяснила врач.