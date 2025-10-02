В поселке Шаранга на Нижегородчине бизнесменам расскажут о господдержке

Встречу, которая будет посвящена актуальным мерам поддержки бизнеса, организуют для предпринимателей Шарангского муниципального округа Нижегородской области 7 октября. Она состоится в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На таких встречах предприниматели могут получить личную консультацию руководителей организаций инфраструктуры поддержки бизнеса по различным направлениям. В Шаранге личный прием проведут специалисты регионального минпрома и его подведомственных организаций: областного центра “Мой бизнес”, региональной микрокредитной компании и Фонда развития промышленности Нижегородской области», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.
Он добавил, что встреча пройдет в два этапа. Сначала участникам расскажут о предпринимательстве в округе, мерах государственной и финансовой поддержки. После этого состоятся В2В- и В2G-переговоры, где бизнесмены смогут обсудить вопросы развития своего дела и расширить деловые контакты.
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по ссылке. Оно состоится в администрации Шарангского муниципального округа по адресу: рабочий поселок Шаранга, улица Свободы, дом 2.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.