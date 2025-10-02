Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленарная сессия клуба «Валдай» с участием Путина началась

Пленарная сессия клуба «Валдай» с участием Путина началась в Сочи.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Пленарная сессия ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента России Владимира Путина началась в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в четверг выступит на главной сессии 22-го ежегодного заседания клуба, которое по традиции проходит в Красной поляне.

Встреча президента с участниками «Валдая» — традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с «валдайцами», выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.

В 2025 году заседание проходит с 29 сентября по 2 октября. Его тема — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Именно этому будет посвящена большая часть речи Путина, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент на «Валдае» всегда выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена конъюнктурным изменениям, отмечали в Кремле. Валдайские выступления Путина получаются очень содержательными, упоминал Песков, и впоследствии они долго анализируются и обсуждаются во всем мире.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Выступление Владимира Путина на «Валдае». Онлайн-репортаж >>

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше