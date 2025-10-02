Пленарная сессия клуба «Валдай» с участием Путина началась

Президент на «Валдае» всегда выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена конъюнктурным изменениям, отмечали в Кремле. Валдайские выступления Путина получаются очень содержательными, упоминал Песков, и впоследствии они долго анализируются и обсуждаются во всем мире.