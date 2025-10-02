Они стоят 1,3 миллиона рублей! В Башкирии хотят уничтожить 10 тысяч пачек сигарет

В Башкирии Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, 32-летнего жителя Уфы признали виновным в приобретении, хранении, перевозке и продаже контрафактных сигарет.
По данным надзорного ведомства, в период с ноября 2024 по январь этого года мужчина приобретал в столица гражданина, личность которого еще не выяснена, немаркированные табачные изделия, которые затем хранил и продавал в арендованных помещениях на территории Нефтекамска.
Правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность и изъяли из оборота более 10 тысяч пачек сигарет общей стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей. Материалы в отношении поставщика продукции выделены в отдельное производство.
Суд назначил уфимцу 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Дополнительно осужденный обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Контрафактная табачная продукция по решению суда подлежит уничтожению.
