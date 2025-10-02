Более 61 тыс. жителей Томской области проверили репродуктивное здоровье

Отметим, что женщины могут проверить свое репродуктивное здоровье в поликлиниках и в женских консультациях роддома им. Н. А. Семашко и родильного дома № 4 города Томска. Мужчинам доступна процедура репродуктивного скрининга в поликлиниках по месту прикрепления. Жители региона также могут воспользоваться этой возможностью в районных больницах.