Более 61 тыс. жителей Томской области проверили репродуктивное здоровье

Репродуктивное здоровье в ходе диспансеризации с начала года проверили 61 305 жителей Томской области. Профилактические мероприятия проводятся в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Процедура оценки репродуктивного здоровья включает несколько этапов и предполагает выполнение лабораторных и инструментальных исследований. При выявлении отклонений от нормы на первом этапе диспансеризации пациентов направляют на второй для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза.
Свое здоровье в этом году проверили 38 487 женщин и 22 818 мужчин. На дообследование направили 6470 женщин и 1146 мужчин. В 4447 случаях выявлены заболевания половой системы.
«В этом году заботу о своем здоровье выбирают все больше жителей региона. С начала года профосмотры и диспансеризацию уже прошли 472 379 человек», — подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.
Отметим, что женщины могут проверить свое репродуктивное здоровье в поликлиниках и в женских консультациях роддома им. Н. А. Семашко и родильного дома № 4 города Томска. Мужчинам доступна процедура репродуктивного скрининга в поликлиниках по месту прикрепления. Жители региона также могут воспользоваться этой возможностью в районных больницах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.