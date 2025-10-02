Ричмонд
Ростовская область заняла первое место по затовариванию новостройками

В донском регионе предложение жилья в новостройках превысило спрос.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область вошла в число регионов, где предложение жилья в новостройках оказалось выше спроса. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков.

Ростовская область оказалась на первом месте среди регионов с наибольшим затовариванием новостройками. На Дону разница в выводе жилья на рынок и продажах составила 29 456 квартир. Речь идет о периоде с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025-го.

Аналитики отмечают, что за второй квартал 2025 года затоваривание в Ростовской области снизилось на 2 436 квартир, но она по-прежнему остается на первой строчке рейтинга. На втором места по затовариванию новостройками находится Свердловская область, на третьей — Краснодарский край. Всего в России за год на рынок была выведена 899 тысяч 961 квартира в новостройках, а продано 558 тысячи.

