Ростовская область заняла первое место по затовариванию новостройками

Аналитики отмечают, что за второй квартал 2025 года затоваривание в Ростовской области снизилось на 2 436 квартир, но она по-прежнему остается на первой строчке рейтинга. На втором места по затовариванию новостройками находится Свердловская область, на третьей — Краснодарский край. Всего в России за год на рынок была выведена 899 тысяч 961 квартира в новостройках, а продано 558 тысячи.