Шаман перенес концерты в Колпино и Тихвине

Концерты Шамана должны были состояться в Петербурге и Ленобласти: 7 октября во Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине, а 8 октября — в культурно-досуговом центре «Ижорский» в Колпино. Но певец их перенес на полтора месяца. В Колпино он приедет 25 ноябоя, в Тихвин — 26 ноября.