Шаман перенес концерты в Колпино и Тихвине

Певцу надо подготовиться к концертам в Северной Корее.

Источник: Аргументы и факты

Концерты Шамана должны были состояться в Петербурге и Ленобласти: 7 октября во Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине, а 8 октября — в культурно-досуговом центре «Ижорский» в Колпино. Но певец их перенес на полтора месяца. В Колпино он приедет 25 ноябоя, в Тихвин — 26 ноября.

В своем телеграм-канале Шаман объяснил сдвиг сроков предстоящей поездкой в Северную Корею. Недавно он уже выступал в КНДР — в августе этого года, когда по стране уже вовсю шли праздничные мероприятия по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.

О купленных билетах на концерт певец попросил зрителей не беспокоиться — они будут действительны на новые даты. А вот извиниться перед своими поклонниками нужным не счел.