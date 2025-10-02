Работа любой отрасли экономики невозможна без специалистов СПО — Мишустин

Кроме того, отметил председатель правительства, более 2,5 тысячи предприятий участвуют в программе «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», формируя кластеры с образовательными учреждениями. К 2030 году планируется привлечь к этой программе еще около 4 тысяч организаций, что позволит подготовить 2 миллиона квалифицированных специалистов в течение ближайших пяти лет.