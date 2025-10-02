Работа любой отрасли экономики невозможна без специалистов СПО — Мишустин

Система среднего профессионального образования сегодня готовит специалистов, без которых невозможна работа любой отрасли экономики, заявил Михаил Мишустин на встрече с педагогами — победителями всероссийского конкурса «Мастер года».
«Сегодня среднее профессиональное образование играет очень значимую роль для социального и экономического развития страны. Объединяет ресурсы государства, работодателей и образовательных организаций, чтобы сформировать систему подготовки кадров — современную, инновационную. СПО открывает новые возможности для молодежи, укрепляет кадровый потенциал регионов и основу для технологического лидерства России», — приводятся слова главы правительства в Telegram-канале кабмина.
По словам Мишустина, в России функционирует более 3,2 тысячи колледжей, где обучается около 4 миллионов студентов. Образовательные программы охватывают широкий спектр специальностей, включая 500 направлений — от информационных технологий и ядерной энергетики до медицины и образования. Постоянно обновляется материально-техническая база, модернизируются учебные программы, а преподаватели регулярно повышают квалификацию на ведущих предприятиях страны.
Кроме того, отметил председатель правительства, более 2,5 тысячи предприятий участвуют в программе «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», формируя кластеры с образовательными учреждениями. К 2030 году планируется привлечь к этой программе еще около 4 тысяч организаций, что позволит подготовить 2 миллиона квалифицированных специалистов в течение ближайших пяти лет.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.