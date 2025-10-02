В Барнауле пройдет семинар по внешнеторговым экспортным контрактам

Мероприятие начнется в 9:00 и продлится до 17:00. Оно бесплатное для представителей малого и среднего предпринимательства края. На встрече выступит Марина Вакуленко, опытный консультант в области международного торгового права и внешней торговли с многолетним стажем в сфере международной логистики и внешнеэкономической деятельности.