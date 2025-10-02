В Барнауле пройдет семинар по внешнеторговым экспортным контрактам

Семинар для предпринимателей Алтайского края «Внешнеторговый экспортный контракт с покупателями различных юрисдикций» проведут 21 октября в Барнауле. Он состоится в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Мероприятие начнется в 9:00 и продлится до 17:00. Оно бесплатное для представителей малого и среднего предпринимательства края. На встрече выступит Марина Вакуленко, опытный консультант в области международного торгового права и внешней торговли с многолетним стажем в сфере международной логистики и внешнеэкономической деятельности.
На семинаре участники обсудят ключевые аспекты внешнеторговой деятельности: риски и методы их минимизации в международной торговле, проверку надежности зарубежных партнеров. Они поговорят о структуре и важных условиях договора международной купли-продажи товаров, правовом регулировании торговых операций и другом.
Заявки на участие принимаются онлайн по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Центра поддержки экспорта: 8−800−222−83−22. Встреча пройдет по адресу: центр «Мой бизнес» (улица Мало-Тобольская, дом 19, большой конференц-зал, 3-й этаж).
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.