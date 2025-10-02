Ричмонд
В Молдове одиноким пенсионерам не хватает на еду: В сельской местности лишь 4% пожилых людей считают, что они хорошо живут

Пожилые молдаване вынуждены тратить почти половину доходов на еду.

Источник: Комсомольская правда

Почти 46% доходов пожилых людей в Молдове уходят на продукты питания, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

На жильё и коммунальные услуги приходится ещё 20%, на здравоохранение — менее 6%, пишет vesti24.md.

Пожилые, живущие отдельно, тратят на 15% больше, чем те, кто живёт с семьями.

В сельской местности лишь 4% пожилых молдаван оценивают уровень жизни как хороший или очень хороший, что отражает серьёзные финансовые трудности этой группы.

