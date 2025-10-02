В Челябинске прошел маркет «Сделано в Че»

Осенний маркет «Сделано в Че» прошел 12−14 сентября в Челябинске. Его организовали в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Фонде развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой бизнес».
Почти 100 предпринимателей и фермеров региона стали участниками мероприятия при поддержке центра «Мой бизнес». Их общая выручка по итогам маркета составила более миллиона рублей.
«Сделано в Че» проводится с 2019 года. В этот раз мероприятие развернулось под открытым небом на пешеходной части улицы Кирова. Местные мастера в течение трех дней представляли жителям и гостям Челябинска уникальную продукцию собственного производства, среди которой были сыры, имбирные пряники, мед, десерты ручной работы, рукодельные изделия из кожи, аксессуары, текстиль и декор для дома, товары для детей и авторские украшения.
«Центр “Мой бизнес” уже несколько лет организовывает маркет “Сделано в Че”, и мы видим, что с каждым годом мероприятие набирает обороты, собирает все большее количество участников — предпринимателей, фермеров и всех желающих стать частью этого события. Безусловно, это доказывает, что маркет уже стал традицией не только для нас, как для организаторов, но и для челябинцев и гостей города. Это большой стимул развивать этот проект и дальше», — отметил руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Евгений Журавлев.
Помимо ярмарочной части, предприниматели и фермеры проводили творческие мастер-классы и интерактивы для взрослых и детей, к которым мог присоединиться любой желающий. Самые активные поучаствовали в розыгрыше авторских подарков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.