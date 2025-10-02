В Челябинске прошел маркет «Сделано в Че»

«Центр “Мой бизнес” уже несколько лет организовывает маркет “Сделано в Че”, и мы видим, что с каждым годом мероприятие набирает обороты, собирает все большее количество участников — предпринимателей, фермеров и всех желающих стать частью этого события. Безусловно, это доказывает, что маркет уже стал традицией не только для нас, как для организаторов, но и для челябинцев и гостей города. Это большой стимул развивать этот проект и дальше», — отметил руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Евгений Журавлев.