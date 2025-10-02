В связке с экономикой и с оглядкой на запрос предприятий. Как колледжи Беларуси готовят специалистов

Профессиональное образование в Беларуси играет ключевую роль в подготовке квалифицированных кадров, необходимых для динамично развивающейся экономики страны. Система профобразования включает в себя колледжи, предлагая широкий спектр специальностей, от технических до гуманитарных. В последние годы наблюдается активное внедрение современных технологий, что позволяет выпускникам успешно конкурировать на рынке труда и соответствовать требованиям работодателей. Важным аспектом также является сотрудничество учреждений образования с промышленностью, что способствует практической подготовке кадров и повышению их конкурентоспособности. Сегодня в стране более 180 тыс. учащихся по программам профессионально-технического и среднего специального образования. В последнюю приемную кампанию колледжи приняли 30 тыс. первокурсников на уровень профтехобразования и более 24 тыс. — на уровень среднего специального. Молодежь обучает более 18 тыс. педагогических работников в 290 колледжах, включая филиалы университетов, которые реализуют программы профтехобразования и среднего специального. Для повышения качества обучения в стране работает сеть центров компетенций, которых сегодня 53 по девяти видам экономической деятельности. Через них проходит более 30 тыс. обучающихся со всех колледжей, посещают центры и студенты, которых вузы направляют на практические занятия на современном оборудовании. Система профессионального образования страны отмечает 85-летие. О том, что она прошла за эти годы и какие планы на будущее корреспонденту БЕЛТА рассказал ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.
— Валерий Николаевич, с чем подошла система профессионального образования к большому юбилею?
— Да, в этом году мы отмечаем 85 лет системы профессионального образования. К современному состоянию она включает в себя два уровня образования — профессионально-техническое и среднее специальное. Правда, 2 октября 1940 года, когда создавалась эта система указом Президиума Верховного Совета СССР о государственных трудовых резервах СССР, там не звучало слова «профтехобразование». Однако, трудовыми резервами тогда в основном была рабочая молодежь, которую необходимо было быстро подготовить по рабочим профессиям, чтобы она заместила уходящих на фронт взрослых, поэтому система ассоциировалась прежде всего с профтехобразованием. Напомню, колледжи, готовящие специалистов среднего звена, как правило, в структуре подготовки дают и рабочую профессию. Например, техник строительства еще имеет рабочую профессию «штукатур-маляр» и «техник как организатор работ».
Эволюционным путем к сегодняшнему моменту мы пришли к единому виду учреждений — колледжу. Он дает возможность готовить и рабочих с профессионально-техническим образованием, и специалистов со средним специальным. И все это относится к системе воспроизводства трудовых резервов. В прошлый юбилей, когда мы отмечали 80 лет, у нас было издание, которое называлось «От трудовых резервов к профессиональному образованию». Этот переход был сделан еще пять лет назад, когда задел шел в нормативную базу, в Кодекс об образовании вносились проработанные вопросы по единому виду учреждений (колледж), по условиям развития. А к 85-летнему юбилею мы говорим, что, да, эта система уже сложилась. У нас функционируют единые советы директоров в каждой области, независимо от того, реализует колледж программы профтехобразования или среднего специального. Они все работают вместе независимо от подчиненности. Также у нас есть единый республиканский совет директоров, объединяющий представителей двух уровней образования всех областей. Кроме того, все учебно-методические объединения и остальные структуры сегодня работают также единой системой.
— На что ориентируется система профессионального образования в Беларуси?
— Система профессионального образования всегда была зависима от состояния экономики и происходящих в ней процессов. Она начиналась с фабрично-заводского обучения и училищ, которые потом перешли в профессионально-технические ремесленные. Затем приросла общеобразовательная подготовка. И стали готовить уже в течение более длительных сроков, включая в учебный процесс общеобразовательный компонент, потому что время требовало, чтобы общеобразовательные знания не отставали от профессиональных.
Затем был эволюционный путь развития от профтехучилищ к профессиональным лицеям, которые давали более углубленную подготовку теории, при этом сохраняя прикладной характер обучения и практики. Далее появились профессионально-технические колледжи. Это учреждения, которые давали уже вторую ступень образования — среднее специальное, но только лишь тем, кто закончил профессионально-технический уровень и получил рабочую профессию. После были техникумы, которые впоследствии перешли в колледжи. И к сегодняшнему моменту эти все структуры и эволюционные подходы вышли на качественно новый уровень.
— Чем отличается современная система?
— В настоящий момент на рынке труда и в экономике происходит гораздо больше изменений, под которые колледжи должны уметь реагировать. Если раньше в экономике горизонт планирования продукции, товаров и услуг, просматривался без изменений в течение гораздо более длительного срока, то сейчас этот срок сильно сокращается и технологии внедряются быстрее.
— Как тогда выпускникам колледжей оставаться актуальными на рынке труда?
— Это требует от коллективов и руководителей учреждений образования перестройки мышления и работы. На первый план выходит способность выявлять у индустриальных партнеров, с которыми заключены договоры, изменения на рабочих местах. Затем выявленные изменения важно преобразовывать в содержание тем, разделов, теории и практики. Благодаря этому мы можем идем синхронно.
Что для этого сделано со стороны государства? Во-первых, РИПО с 2016 по 2021 год экспериментально отрабатывал подходы по новой структуре и содержанию образовательных стандартов, построенных на модульной основе. К моменту вступления в силу новой редакции Кодекса об образовании мы уже понимали, что стоит за словом «образовательный модуль». Также мы понимали, как выстроить систему сетевого взаимодействия, используя центры компетенций. Неслучайно их переименовали из ресурсных центров, потому что центры на базе колледжа формируют компетенцию как способность выполнять определенные виды работы. А ресурсные центры остались в учреждениях общего среднего образования, там школы обмениваются ресурсами в виде методических пособий и подходов к организации образовательного процесса. А вообще все понимают, что в основе использования любых возможностей в профессиональном образовании стоит педагог, мастер и организаторы процесса обучения. Чтобы подтянуть их уровень, у нас разработаны подходы по диагностике методических и образовательных компетенций у мастеров и преподавателей. Выявленные дефициты в знаниях и компетенциях кладутся в содержание программ повышения квалификации. То есть мы переориентировали повышение квалификации. Сделано это не для того, чтобы раз в пять лет выдерживать норму и просто сходить на курсы, а для того, чтобы обучение приносило пользу самому педагогу, восполняя именно его дефициты.
Во-вторых, мы говорим об обучении методике анкетирования работодателей и получении обратной связи о качестве подготовки наших выпускников. Это дает нам возможность разобраться в том, что у нас еще недостаточно хорошо сформировано, например, у нас не совсем актуальное содержание программы или в центрах компетенций не хватило какого-то оборудования, а может, надо простажировать преподавателя, чтобы он сам изучил необходимую технологию. Более половины колледжей уже прошли обучение этой методике и успешно, на мой взгляд, сегодня могут обновлять свой образовательный модуль.
— В чем вы видите вектор развития системы, скажем, на следующие пять лет?
— У нас есть программа развития профессионально-технического и среднего специального образования, она наработана еще в этой пятилетке. Мы сознательно туда включали позицию, которая была поддержана Президентом на педсовете в 2024 году, — это создание учебно-производственных мастерских на базе предприятий. Почему мы это сделали сознательно? Во-первых, успевать подтягивать базу мастерских в актуальном состоянии — дело сложное. Во-вторых, у мастерового состава предприятий, который работает на постоянно обновляющемся у них оборудовании, обладает тем уровнем компетенций, который важен для того, чтобы передать его детям. Ну, и третье — практика, которая качественно организована на предприятии, на наш взгляд, будет более успешной. При этом задействованы должны быть именно такие учебно-производственные мастерские, которые не требуют остановки технологического процесса на предприятии. Они хорошо дополняют мастерские самих колледжей и центры компетенций.
Еще что важно в этой программе, принято решение о том, что на протяжении следующих пяти лет будет усиленное финансирование поставки оборудования в мастерские колледжей, причем всех, независимо от того, есть ли в учреждении центр компетенций или нет.
Сегодня государство и Министерство образования определяют, что мы берем аграрный сектор — оснащаем учреждения образования оборудованием и сельскохозяйственной техникой. Также актуален машиностроительный профиль — необходимо обновить станочный парк в колледжах. Кроме того, мы говорим о сварочных технологиях, которые сегодня тоже являются массовой профессией и работают на несколько секторов одновременно: машиностроение, строительство и ЖКХ. В программе развития профтехобразования и среднего специального заложена необходимость на уровне учредителей ежегодно с местных бюджетов обновлять и дооснащать мастерские необходимым оборудованием, чтобы организовать производственное обучение на нужном уровне.
Эти направления записаны как мероприятия, они должны развернуться и реализоваться на протяжении последующих пяти лет. Также все это сопровождается развитием компетентности педагогических работников.
— Как меняется конкурсное движение?
— После последнего масштабного конкурса профессионального мастерства создан план мер на ближайшие два года до следующего чемпионата. По поручению министра образования он предусматривает тренинги для тех, кто прошел отбор на уровне колледжей и готовится на областной уровень, а также места их проведения, продолжительность, направления и так далее. И второй этап после областных отборочных на следующем году — это на каких площадках, по каким направлениям стажируются для республиканского уровня будущие участники.
