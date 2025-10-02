В связке с экономикой и с оглядкой на запрос предприятий. Как колледжи Беларуси готовят специалистов

Что для этого сделано со стороны государства? Во-первых, РИПО с 2016 по 2021 год экспериментально отрабатывал подходы по новой структуре и содержанию образовательных стандартов, построенных на модульной основе. К моменту вступления в силу новой редакции Кодекса об образовании мы уже понимали, что стоит за словом «образовательный модуль». Также мы понимали, как выстроить систему сетевого взаимодействия, используя центры компетенций. Неслучайно их переименовали из ресурсных центров, потому что центры на базе колледжа формируют компетенцию как способность выполнять определенные виды работы. А ресурсные центры остались в учреждениях общего среднего образования, там школы обмениваются ресурсами в виде методических пособий и подходов к организации образовательного процесса. А вообще все понимают, что в основе использования любых возможностей в профессиональном образовании стоит педагог, мастер и организаторы процесса обучения. Чтобы подтянуть их уровень, у нас разработаны подходы по диагностике методических и образовательных компетенций у мастеров и преподавателей. Выявленные дефициты в знаниях и компетенциях кладутся в содержание программ повышения квалификации. То есть мы переориентировали повышение квалификации. Сделано это не для того, чтобы раз в пять лет выдерживать норму и просто сходить на курсы, а для того, чтобы обучение приносило пользу самому педагогу, восполняя именно его дефициты.