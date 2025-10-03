Ричмонд
«Глухие пешеходы» и «вертикальная стоп-линия»: в России появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ, предусматривающий введение дополнительных дорожных знаков и изменение параметров парковочных мест вдоль дорог. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Источник: ДЕЙТА

Среди нововведений появятся указатели «Вертикальная стоп-линия», который будут устанавливать там, где невозможно нанести разметку на асфальте, и знак «Глухие пешеходы», предупреждающий о людях с нарушением слуха. Кроме того, водителям начнут рекомендовать безопасную скорость при проезде лежачих полицейских, что должно снизить риск поломок подвески и повысить комфорт движения.

По словам Федяева, ширина парковочных мест вдоль дорог будет немного сокращена. Он отметил, что все изменения направлены на уменьшение визуального шума на дорогах, повышение безопасности, снижение аварийности и смертности в ДТП.