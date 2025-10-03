«Глухие пешеходы» и «вертикальная стоп-линия»: в России появятся новые дорожные знаки

Среди нововведений появятся указатели «Вертикальная стоп-линия», который будут устанавливать там, где невозможно нанести разметку на асфальте, и знак «Глухие пешеходы», предупреждающий о людях с нарушением слуха. Кроме того, водителям начнут рекомендовать безопасную скорость при проезде лежачих полицейских, что должно снизить риск поломок подвески и повысить комфорт движения.