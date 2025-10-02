Ричмонд
Спортсменка из Уфы завоевала серебро на соревнованиях в Сиднее

Уфимка заняла второе место на соревнованиях по гребному слалому в Сиднее.

Источник: Комсомольская правда

Уфимская спортсменка Алсу Миназова стала серебряным призером чемпионата мира по гребному слалому, который проходил в Сиднее.

Алсу успешно преодолела сложную трассу с мощными водными потоками и показала высокий результат в финале. В 2020 году Алсу принимала участие в Олимпийских играх в Токио. 27-летнюю девушку поздравили родные, друзья и поклонники экстремального вида спорта.

