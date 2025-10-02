В Мытищах до конца ноября благоустроят Пироговский лесопарк

Благоустройство Пироговского лесопарка в Мытищах Московской области завершат до конца ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
На территории уже обустроили зону для выгула собак и площадку для воркаута, продолжается установка скамеек и урн, отсыпка пешеходных дорожек протяженностью более 4 км от жилого комплекса «Императорские Мытищи» до торгово-развлекательного центра «Июнь». Также идет установка павильона проката, туалетных модулей и монтаж уличного освещения.
Напомним, подготовительные работы первого этапа благоустройства Пироговского лесопарка начались в июле.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.