Мужчина-учитель о работе с первоклашками: «Я для них как второй папа»

Мужчин-учителей начальных классов в нашей стране настолько мало, что их появление в школе сразу вызывает большой интерес у окружающих. Не стал исключением и молодой специалист Иван Гресь, который в августе пришел по распределению в среднюю школу № 1 г.п. Октябрьский имени А. Р. Соловья. Журналисты газеты «7 дней» тоже не смогли упустить шанс пообщаться с единственным на весь район мужчиной — учителем начальных классов. В преддверии профессионального праздника расспросили педагога о подходах к воспитанию и малышах, для которых он уже успел стать вторым папой.
Молодой «начальник».
В отличие от многих своих коллег, о профессии учителя Иван Гресь с самого детства не мечтал. Желание поступать в педагогический и связать свою жизнь со школой у него появилась значительно позже.
— К концу девятого класса я окончательно определился, что оставаться в школе еще на два года не хочу. Родители меня поддержали, за что я им очень благодарен. Стал думать, чем бы хотел заниматься в будущем, рассматривал разные варианты. Меня с детства привлекал спорт, а в Лоевском государственном педагогическом колледже как раз был набор на специальность «обучение физической культуре» с дополнительной специализацией «учитель начальных классов». Посоветовавшись с родными, решил, что буду поступать именно туда.
На вопрос, не напугала ли его перспектива работать учителем начальных классов, молодой педагог улыбается и не задумываясь отвечает:
— Нет! Моя сестра тоже работает с малышами, правда, с дошкольниками. Поэтому я знал, на что шел. К тому же, начиная со второго курса, мы раз в неделю ходили в школу и проводили уроки, готовили планы-конспекты — все, как на настоящей работе. Мне это нравилось, было интересно, поэтому, когда на распределении увидел, что в Октябрьском нужен учитель начальных классов, сразу согласился, — признается молодой специалист. — Поселок мне понравился. Здесь хорошо, уютно, красиво, да и люди очень добрые. А школа у нас так вообще замечательная! Администрация и коллеги во всем помогают, дают советы. Одним словом, я рад, что попал сюда.
Молодому учителю, которого в школе многие по-доброму называют «начальником» (от словосочетания «начальные классы»), предложили также вести у своих ребят физкультуру, что его более чем устроило. В бытовом плане тоже не возникло вопросов: в первый же день помогли найти жилье и обустроиться на новом месте. Сейчас Иван Гресь снимает комнату недалеко от школы, но в будущем, если захочет, сможет претендовать на арендное жилье.
Первый раз в первый класс.
В школе шутят, что в первый класс у них в этом году пошли не только шестилетки, но и их учитель. Иван Гресь не обижается. Он с теплотой вспоминает первое знакомство со своими малышами и их семьями.
— С родителями встретился еще в августе. Провел для них собрание, рассказал, что обязательно нужно купить первоклассникам, какую форму надеть, ответил на все вопросы о кружках и уроках. Конечно, некоторые были удивлены, что первым учителем у их детей будет мужчина, но никакого негатива с их стороны не последовало. Наоборот, говорили, как это здорово, когда в школу приходят молодые педагоги, малышам с ними всегда интересно, — говорит учитель.
Первый День знаний в новом статусе тоже запомнился Ивану Гресю. Для молодого специалиста он был полон приятных неожиданностей:
— По традиции с праздником поздравили сначала школьников, потом педагогов. Мы все вместе посвятили малышей в первоклассники. А после администрация приготовила сюрприз: посвящение ждало уже меня! Директор вручила ленту, на которой было написано, что я первый учитель, а также дала в руки символический штурвал, чтобы он помогал вести детей в мир знаний. Он, кстати, сейчас хранится в классе и всем нам напоминает, с какой целью мы приходим в школу, — рассказывает Иван Гресь.
«Я для них как второй папа».
Иван Александрович признается, что любимчиков среди учеников у него нет: наставникам положено ко всем относиться одинаково. Но тут же добавляет, что к каждому ребенку старается найти индивидуальный подход, ведь все малыши разные.
— Мой класс единственный первый в нашей школе. Всего у меня учатся 22 ребенка, девочек немного больше, чем мальчишек. Конечно, поведение у нас время от времени хромает, но я прекрасно понимаю, что ребята только пришли из детского сада, многим еще сложно усидеть на месте, хочется где-то поиграть, побегать. Не могу их винить за это, но все же разговариваю с ними и стараюсь объяснять, что для игр существуют перемены, а на уроках нужно вести себя собранно и слушать учителя. Современные дети очень умные и сообразительные, они все понимают, — уверяет педагог.
О своих первоклашках рассказывает с теплотой в голосе и улыбкой. Признается, что класс ему достался просто замечательный:
— Ребята всегда активничают, отвечают на мои вопросы. Очень любят считать и решать задачки на логику. Не успею я сказать, что нам нужно, к примеру, сосчитать количество картинок на доске, как тут же из разных концов класса раздается громкое: один, два, три… Некоторые, бывает, стесняются меня, но в основном со всеми мы уже нашли общий язык, и, если нужно, они приходят, задают вопросы, просят о помощи. Первый учитель для детей — очень важный в жизни человек. Понимаю, что они смотрят на меня не только как на педагога, но и как на взрослого, с которого берут пример. Можно сказать, что я для них как второй папа. И для меня очень важно знать, что я не только учу их читать и писать, но и помогаю правильно воспринимать мир, дружить, общаться. По отношению к ним чувствую большую ответственность, хочу дать все самое лучшее, — откровенно признается педагог. — Я до сих пор помню своего первого учителя, для каждого из нас это особенный человек. И поэтому стараюсь сделать все возможное, чтобы и мои ученики меня запомнили, чтобы им со мной было интересно.
Вопрос о том, как молодой специалист проводит свободное время, немного смущает нашего героя. Призадумавшись, Иван Александрович все же признается:
— Сейчас много времени отдаю школе или подготовке к будущим урокам, поэтому на хобби его практически не остается. Но обязательно занимаюсь спортом, стараюсь держать себя в форме — я учитель не только начальных классов, но и физической культуры. Могу прогуляться по поселку. Все же здесь очень красивые места.
Светлана Макушинская, директор ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Октябрьский имени А. Р. Соловья»:
— Когда Иван Александрович позвонил и сообщил, что его направили к нам в школу учителем начальных классов, я, признаться честно, подумала, что он ошибся номером. Настолько эта новость оказалась неожиданной. Я больше 30 лет работаю в этой школе, здесь же училась сама, поэтому могу с уверенностью сказать, что это первый за 50 лет педагог-мужчина, который работает в начальных классах. Да и в районе у нас других таких нет. Выбрав нашу школу, он, можно сказать, исполнил мою давнюю мечту: я всегда очень хотела, чтобы однажды в первый класс ребят повел педагог-мужчина. Конечно, итоги работы Ивана Александровича подводить пока рано, ведь с начала учебного года прошло всего несколько недель, но я уже сейчас могу сказать, что он хорошо справляется со своими обязанностями. У учителя отлично получилось наладить отношения с классом, родителями и коллегами, он умеет заинтересовать и увлечь детей, но при этом прекрасно держит дисциплину. Уверена, у него все получится!
Юлия ГАВРИЛЕНКО,
фото предоставлены ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Октябрьский имени А. Р. Соловья»,
газета «7 дней».-0-