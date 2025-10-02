Мужчина-учитель о работе с первоклашками: «Я для них как второй папа»

— Ребята всегда активничают, отвечают на мои вопросы. Очень любят считать и решать задачки на логику. Не успею я сказать, что нам нужно, к примеру, сосчитать количество картинок на доске, как тут же из разных концов класса раздается громкое: один, два, три… Некоторые, бывает, стесняются меня, но в основном со всеми мы уже нашли общий язык, и, если нужно, они приходят, задают вопросы, просят о помощи. Первый учитель для детей — очень важный в жизни человек. Понимаю, что они смотрят на меня не только как на педагога, но и как на взрослого, с которого берут пример. Можно сказать, что я для них как второй папа. И для меня очень важно знать, что я не только учу их читать и писать, но и помогаю правильно воспринимать мир, дружить, общаться. По отношению к ним чувствую большую ответственность, хочу дать все самое лучшее, — откровенно признается педагог. — Я до сих пор помню своего первого учителя, для каждого из нас это особенный человек. И поэтому стараюсь сделать все возможное, чтобы и мои ученики меня запомнили, чтобы им со мной было интересно.