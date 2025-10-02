Ухудшилось качество мобильной связи? В Минсвязи привели аналогию с горячей водой в многоэтажке

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество мобильной связи зависит от двух главных факторов — пропускной способности сети в конкретной точке и нагрузки на сеть, сообщил министр связи и информатизации Кирилл Залесский на семинаре-совещании Палаты представителей на тему «Актуальные вопросы повышения качества услуг связи и эффективности их оказания», передает корреспондент БЕЛТА.
«Если говорить упрощенно, то качество мобильной связи зависит от двух главных факторов. Первое — от пропускной способности сети в конкретной точке. Она зависит от того, сколько базовых станций построено и как часто они расставлены по территории. Второе — от нагрузки на сеть. Она зависит от того, сколько абонентов и с какой активностью подключены к сети через конкретную базовую станцию», — сказал Кирилл Залесский.
Министр заметил, что в обращениях граждане жалуются на резкое ухудшение качества мобильной связи в конкретном населенном пункте, деревне и др.
«Но как оно могло ухудшиться? Ведь никто не демонтирует базовые станции — они как были, так и остались, — сказал министр. — Это означает, что абоненты, которые находятся ближе, чем проблемная зона, к самой базовой станции, стали потреблять больше этого ресурса. И поэтому тем, кто находится дальше, этого ресурса перестало хватать».
В связи с этим Кирилл Залесский привел аналогию с тем, что в субботу вечером в высокоэтажном доме на последних этажах не хватает горячей воды, которая просто туда не доходит. В ситуации со связью происходит примерно так же.
Решение этой проблемы, по его словам, заключается в строительстве базовых станций и более частой их расстановке по территории. Министерство связи и информатизации ведет работу по обоим этим направлениям. «Наши меры направлены как на максимальное ускорение строительства новых объектов инфраструктуры, базовых станций, антенно-мачтовых сооружений, так и на более сбалансированную нагрузку на сети сотовой связи», — отметил Кирилл Залесский.
Принятые меры уже дают положительный результат. Так, в 2024 году операторами сотовой связи построено более 2,3 тыс. базовых станций, и их общее число превысило 40 тыс. В этом году сотовыми операторами уже построено порядка 2,1 тыс. базовых станций, и к концу этого года общее количество достигнет ориентировочно 45 тыс.
С учетом имеющихся планов строительства базовых станций, требований к охвату территории страны услугами сотовой связи и их качеству общее число базовых станций в 2034 году будет удвоено и составит около 80 тыс. Только в этом году «Белорусские облачные технологии» ввели в действие 860 базовых станций 4G, при этом еще 1570 базовых станций 4G находятся в стадии проектирования и строительства.
По официальной статистике, сейчас охват населения Беларуси услугами сотовой и подвижной электросвязи по технологии 4G составляет 99,6%, охват территории — 94%. При этом охват населения услугами сотовой связи по технологии 3G составляет 99,9%, территории — 98,6%. При таких цифрах охвата возникает закономерный вопрос качества предоставляемых услуг мобильной связи.
«Потребителю важно не наличие сигнала как такового, а скорость и стабильность соединения мобильного интернета в конкретной точке. Именно в этом контексте мы получаем справедливые нарекания, особенно в сельской местности. Можем констатировать и такой факт — потребление трафика мобильного интернета в Беларуси за последние пять лет выросло в три раза. И ежегодно этот рост составляет примерно 40%», — сказал министр.
Он также указал, что в Беларуси сложились весьма низкие тарифы на мобильную связь, в первую очередь на безлимитный интернет. Эти тарифы не повышались в последние три года.