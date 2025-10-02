Ухудшилось качество мобильной связи? В Минсвязи привели аналогию с горячей водой в многоэтажке

«Если говорить упрощенно, то качество мобильной связи зависит от двух главных факторов. Первое — от пропускной способности сети в конкретной точке. Она зависит от того, сколько базовых станций построено и как часто они расставлены по территории. Второе — от нагрузки на сеть. Она зависит от того, сколько абонентов и с какой активностью подключены к сети через конкретную базовую станцию», — сказал Кирилл Залесский.