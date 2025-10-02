Нижегородцам рассказали о проекте Восточного обхода

Нижегородцам рассказали, что соглашения на строительство Восточного обхода еще нет. Об этом сообщили в NN.RU со ссылкой на ГУАД.
Сейчас правительство рассматривает две частные концессионные инициативы. Переговоры уже идут.
Обход должен стать связующим звеном между трассой М-7 в Кстовском районе и набережной Гребного канала. По информации на портале Стратегии развития региона, его строительство займет около 7,5 лет. Первоначально конец работ отводили на 2031 год.
Однако ГУАД могут уточнить сроки. Это будет сделано после разработки проектно-сметной документации. Контракт на ее создание заключили в прошлом году.