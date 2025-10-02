Власти рассказали, отправятся ли ростовские новобранцы в зону боевых действий

— Осенью призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Донские срочники будут проходить службу во всех видах и родах Вооруженных сил Российской Федерации, при этом около 40% из них будут направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, — отметил заместитель губернатора региона Дмитрий Водолацкий.