Власти рассказали, отправятся ли ростовские новобранцы в зону боевых действий

В донском регионе рассказали об особенностях осенней призывной кампании.

Источник: Комсомольская правда

Во время осенней призывной компании в ряды Вооруженных сил России вступят более четырех тысяч призывников из Ростовской области. Об этом сообщает правительство региона.

— Осенью призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Донские срочники будут проходить службу во всех видах и родах Вооруженных сил Российской Федерации, при этом около 40% из них будут направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, — отметил заместитель губернатора региона Дмитрий Водолацкий.

По сложившейся традиции новобранцы из Ростовской области будут служить в Президентском полку. Также в ходе призывной кампании в войска отправятся около 100 юношей-казаков. Все новобранцы прибудут в воинские части до конца года.

Военнослужащие, пополнившие ряды Вооруженных сил России, не будут отправлены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

