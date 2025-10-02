Власти рассказали, отправятся ли ростовские новобранцы в зону боевых действий

Во время осенней призывной компании в ряды Вооруженных сил России вступят более четырех тысяч призывников из Ростовской области. Об этом сообщает правительство региона.
— Осенью призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Донские срочники будут проходить службу во всех видах и родах Вооруженных сил Российской Федерации, при этом около 40% из них будут направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, — отметил заместитель губернатора региона Дмитрий Водолацкий.
По сложившейся традиции новобранцы из Ростовской области будут служить в Президентском полку. Также в ходе призывной кампании в войска отправятся около 100 юношей-казаков. Все новобранцы прибудут в воинские части до конца года.
Военнослужащие, пополнившие ряды Вооруженных сил России, не будут отправлены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.
