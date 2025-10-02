В Волгограде наградили лучших волонтеров городской среды

Одной из социально значимых для Волгоградской области сфер добровольчества стало привлечение волонтеров городской среды для помощи жителям в онлайн-голосовании на федеральной платформе za.gorodsreda.ru и выборе общественных пространств для их дальнейшего благоустройства. В этом году на платформе Добро.РФ зарегистрировалось 1315 добровольцев, из них 777 человек приняли участие в сборе голосов граждан на федеральной платформе. В период голосования волонтеры работали на специальных информационных точках, на общественных пространствах и культурно-массовых мероприятиях. Они объясняли, для чего проводится опрос и какие локации предлагается улучшить в следующем году.