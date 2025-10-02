В Волгограде наградили лучших волонтеров городской среды

Лучших добровольцев Волгоградской области, принявших в этом году наиболее активное участие в вопросах развития городской среды в ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», наградили 30 сентября в Волгограде. Мероприятие состоялось в центре поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма, сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства.
Около 90 лучших волонтеров проекта были отмечены благодарностями комитетов молодежной политики и жилищно-коммунального хозяйства. Также добровольцам вручили билеты, сертификаты и приглашения на посещение спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Одной из социально значимых для Волгоградской области сфер добровольчества стало привлечение волонтеров городской среды для помощи жителям в онлайн-голосовании на федеральной платформе za.gorodsreda.ru и выборе общественных пространств для их дальнейшего благоустройства. В этом году на платформе Добро.РФ зарегистрировалось 1315 добровольцев, из них 777 человек приняли участие в сборе голосов граждан на федеральной платформе. В период голосования волонтеры работали на специальных информационных точках, на общественных пространствах и культурно-массовых мероприятиях. Они объясняли, для чего проводится опрос и какие локации предлагается улучшить в следующем году.
Весной этого года около 192 тыс. жителей в 9 городах региона приняли участие в голосовании, по результатам которого отобрано 14 общественных пространств для благоустройства в первоочередном порядке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.