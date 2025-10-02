Многомиллионные контракты и передовые технологии. Над какими разработками трудятся белорусские ученые?

— Проблема защиты приборов и аппаратуры радиоэлектронной, информационной и других типов техники, а также человека от разного типа энергетических воздействий с каждым годом становится все более актуальной. Не случайно данная тема стала одним из самых значимых направлений деятельности и даже в некотором роде визитной карточкой нашего коллектива, — говорит Валерий Федосюк, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по материаловедению. — Актуальность защиты техники зазвучала еще сильнее, когда в обществе появились такие понятия, как «ЭкоДом», «ЭлектроДом», а на дорогах страны — электромобили. Нам предстоит определить, какая требуется защита и от какого типа воздействия, чтобы минимизировать влияние излучений на человека, на технику, обеспечить нормальные экологические условия в наших жилых помещениях.