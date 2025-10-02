Историк Фурсов: ни в одной стране мира мне не комфортно так, как в Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал, что ни в одной стране мира мне не комфортно так, как в Беларуси.
Андрей Фурсов признался, что в Минск приезжает не часто, но очень любит Беларусь. «Ни в одной стране мира мне не комфортно так, как в Беларуси», — подчеркнул он.
Историк: главная задача России и Беларуси — выжить в эпоху разрушения мировой системы.
«То, что Беларусь останется с Россией, умным людям было ясно еще в середине 1970-х годов», — заявил Андрей Фурсов.
В этой связи он упомянул о взглядах советского экономиста и политолога Якова Певзнера, который считал, что если когда-нибудь в Советском Союзе победят рынок и демократия, то это будет означать развал страны и гангстеризацию всех сфер социальной жизни. Республики, по мнению Якова Певзнера, разбегутся, и только Беларусь останется вместе с Россией.
«То есть вот этот человек очень четко понимал, что Беларусь, в отличие от других республик, я бы добавил еще восточную часть Украины, и Российская Федерация представляют собой некое целое. Поэтому я очень оптимистично смотрю на дальнейший ход событий, хотя, конечно, здесь очень важен личностный фактор, важны элиты. Условно говоря, есть Александр Григорьевич (Президент Беларуси Александр Лукашенко. — Прим. БЕЛТА) — все замечательно. Я думаю, что одна из очень важных вещей для дальнейшего развития Союзного государства — это преемственность власти и в Беларуси, и в Российской Федерации», — отметил историк. -0-