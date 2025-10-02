Историк Фурсов: ни в одной стране мира мне не комфортно так, как в Беларуси

«То есть вот этот человек очень четко понимал, что Беларусь, в отличие от других республик, я бы добавил еще восточную часть Украины, и Российская Федерация представляют собой некое целое. Поэтому я очень оптимистично смотрю на дальнейший ход событий, хотя, конечно, здесь очень важен личностный фактор, важны элиты. Условно говоря, есть Александр Григорьевич (Президент Беларуси Александр Лукашенко. — Прим. БЕЛТА) — все замечательно. Я думаю, что одна из очень важных вещей для дальнейшего развития Союзного государства — это преемственность власти и в Беларуси, и в Российской Федерации», — отметил историк. -0-