Проект Вологодской области вышел в финал этапа премии Russian Event Awards

«Международная премия Russian Event Awards имеет большое значение для индустрии событийного туризма, поскольку признает и поощряет качество организации и инновации в этой области. Победители премии получают признание и видимость в индустрии, а также внутреннюю мотивацию для дальнейшего творческого развития и повышения уровня профессионализма. Финалистам премии предстоит защищать свои проекты 9−11 октября в Коломне. Победители окружного этапа будут представлены на общенациональном финале в Нижнем Новгороде в ноябре 2025 года», — рассказали в региональном министерстве экономического развития.