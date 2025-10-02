Ричмонд
Проект Вологодской области вышел в финал этапа премии Russian Event Awards

Праздник охотника ежегодно проходит в Шольском поселении Белозерского округа.

Проект «Для охоты тут рай» из Вологодской области вышел в финал окружного этапа премии Russian Event Awards, которая отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве туризма.

Праздник охотника ежегодно проходит в Шольском поселении Белозерского округа. Программа мероприятий включает в себя «Охотничий маршрут», задания на ориентирование на местности, сплавы на лодках и стрельбу по мишеням. Для гостей также проводят концерты, спортивные состязания, мастер-классы и ярмарку.

«Международная премия Russian Event Awards имеет большое значение для индустрии событийного туризма, поскольку признает и поощряет качество организации и инновации в этой области. Победители премии получают признание и видимость в индустрии, а также внутреннюю мотивацию для дальнейшего творческого развития и повышения уровня профессионализма. Финалистам премии предстоит защищать свои проекты 9−11 октября в Коломне. Победители окружного этапа будут представлены на общенациональном финале в Нижнем Новгороде в ноябре 2025 года», — рассказали в региональном министерстве экономического развития.

Отметим, всего в финал окружного этапа премии приглашены 139 проектов из 19 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.