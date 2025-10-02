Мария Бутырская оценила решение Камилы Валиевой вернуться в большой спорт

Начало октября принесло радостную новость для поклонников фигурного катания. Одна из самых известных спортсменок Камила Валиева намерена вернуться в большой спорт после дисквалификации, завершающейся в декабре 2025 года. Мария Бутырская, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании и трехкратная чемпионка Европы, прокомментировала решение фигуристки. Об этом пишет mk.ru.
— Думаю, что многие не сомневались в этом. После того как Камила много выступала на шоу у Татьяны Навки, у них сложились какие-то такие дружеские, теплые отношения. Я думаю, что это она предложила Камиле попробовать поменять тренера, — поделилась Бутырская.
По ее мнению, опыт работы на шоу не только не мешает, но и помогает спортсменке сохранить чувство льда. Она продолжала кататься и заниматься тренировками, хотя интенсивность была ниже, чем на официальных соревнованиях.
— В 19 лет вернуться — это нормально. Кататься она не разучилась. Да, может быть, нет в данный момент прыжков ультра-си, но это все восстанавливается. Естественно, при желании, — отметила чемпионка.
Напомним, эксперты по-разному оценили возвращение и неожиданный переход Камилы Валиевой. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила сомнения в успехе смены тренера. Фигуристка будет работать под руководством Светланы Соколовской.